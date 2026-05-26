Bayramlaşmalar ve Diplomasi Gelişmeleri

26.05.2026 09:10
Bugün Türkiye'de bayramlaşma etkinlikleri ve dünya genelinde diplomatik gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Yakutiye Kent Meydanı'ndaki bayramlaşma programına katılacak.

(Erzurum/11.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığında düzenlenecek bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Hatay/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor ve Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik maçı yapılacak.

(13.00/Trabzon) (Fotoğraflı)

Kaynak: AA

