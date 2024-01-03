Bayrampaşa Belediye binasında çıkan yangın söndürüldü

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, BAYRAMPAŞA Belediye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri, olay yerinde müdahale etti.

Yangın 14.30 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, Bayrampaşa Belediye'sinin binasının ikinci katındaki arşiv bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaparken binadakiler tahliye edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Bayrampaşa Belediyesi hizmet binasında, bugün saat 14.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dijital tarayıcıların bulunduğu ikinci katta başlayan yangınla birlikte personel önlem amaçlı binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin kapsamlı çalışmasıyla belirlenecek." ifadeleri yer aldı.