Bayrampaşa\'da Yeni Mis\'s Kafe Açılıyor

Güncel

(İSTANBUL) - Sosyal tesislerini yenilemeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, çayın 3 TL olacağı dördüncü Mis's Kafe'yi de hizmete açmaya hazırlanıyor. Kısa süre içinde üç sosyal tesisi yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Başkan Hasan Mutlu, "Bayrampaşa'mızı hayatın dolu dolu yaşandığı bir kent haline getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyes tarafından İsmet Paşa, Orta ve Kartaltepe Mahalleleri'ndeki sosyal tesisler yenilenerek hizmete sunulurken, Altıntepsi Mahallesi'ndeki tesisin de çok yakın bir zamanda hizmete açılması planlanıyor.

Bayrampaşa'da belediye bünyesindeki tüm tesisler Mis's Cafe adıyla hizmet veriyor ve bu tesislerde vatandaşlar çayı 3 TL'ye içebiliyor.

Basketbol sahalarının da sayısı artıyor

Belediye bir yandan sosyal tesislerini yenilerken diğer yandan da ilçeye yeni basketbol sahaları kazandırıyor. Bu kapsamda Kocatepe (Ertuğrul Gazi Parkı) ve Altıntepsi (Şehit Sedat Yenigül Parkı) Mahalleleri'ne yeni basketbol sahaları yapılırken, Sabri Akpınar Parkı'nda bulunan basketbol sahası da yenilenerek hizmete sunuldu.

Başkan Mutlu, "Komşularımıza söz verdiğimiz her çalışmayı bir bir yapıyoruz" diye konuştu.