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Bayrampaşa Belediyesi Yeni Hayvan Barınağı İnşa Ediyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cevatpaşa Mahallesi'nde inşası devam eden hayvan barınağında muayene, röntgen, laboratuvar ve ameliyat hizmeti verileceğini açıkladı. Barınakta köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için ise özel bölümler bulunacak.

Bayrampaşa Belediyesi Yeni Hayvan Barınağı İnşa Ediyor
17.12.2023 - 17:23,
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sokak hayvanları için yeni bir barınak inşa ettiklerini açıkladı. Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak'ta bin metrekarelik bir alanda inşası devam eden hayvan barınağında muayene, röntgen, laboratuvar ve ameliyat hizmeti verilecek. Klinik ve barınak olmak üzere iki alandan oluşan merkezin inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Aydıner, "Yaşamak güzeldir ama can dostlarımızı yaşatmak daha güzeldir" dedi.

Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak'ta yapımı devam eden hayvan barınağıyla iligli bilgi veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için ise özel bölümler yer alacak. Yaşamak güzeldir ama can dostlarımızı yaşatmak daha güzeldir. Sokak hayvanlarımızı seviyoruz onlar için yepyeni bir yuva inşa ediyoruz. Tüm mücadelemiz onlara yeni bir hayat, sıcacık bir yuva için" diye konuştu.

"CAN DOSTLARIMIZ İÇİN EN İYİ KORUYUCU AİLE BİZ OLACAĞIZ"

Aç ve evsiz olmanın her canlı için çok zor olduğuna vurgu yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, koruyucu aile programının önemine dikkat çekerek "Can dostlarımız için en iyi koruyucu aile biz olacağız. Çünkü sevgiyi en çok onlar hak ediyor. Bazen küçük şeyler kalbinizde daha fazla yer kaplar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Atila Aydıner, Bayrampaşa, Son Dakika

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