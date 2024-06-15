Bayrampaşa'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında, O-3 kara yolunda seyir halinde olan bir hafif ticari araç, önüne aniden çıkan başka bir araca çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle önündeki araç bariyerlere çarparak savrulurken, diğer araç ise kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine yoğunlaşsa da, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

15.06.2024 21:45
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Bayrampaşa'da 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolunda Topkapı istikametine giden Eyüp Demir yönetimindeki 34 FYF 738 plakalı hafif ticari araç, aniden önüne geçen 59 AHV 821 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Öndeki araç bariyerlere çarpıp savrulurken, Demir'in kullandığı araç kontrolden çıkarak devrildi.

Demir, kazayı yara almadan atlatırken diğer araçtaki Muhammed Emin Çelen, Ömer Çağan ve Bilal Kahveci yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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