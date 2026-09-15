Bayrampaşa'da araçta 486 kilo pregabalin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında
İstanbul Emniyeti'nin Bayrampaşa'da 14 Eylül'de bir araca düzenlediği operasyonda 486 kilo 450 gram pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı, TCK 188 kapsamındaki soruşturma sürüyor.
Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda bir araçta 486 kilo 450 gram 'pregabalin' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 14 Eylül'de Bayrampaşa'da bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 486 kilo 450 gram pregabalin maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında 'TCK 188' suçundan yürütülen soruşturmanın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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