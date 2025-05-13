Bayrampaşa'da Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel bireylerin katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "İlçemizdeki engelli yurttaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Bayrampaşa Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli haklarına dikkati çekmek için farkındalık yürüyüşü düzenledi. Demirkapı Caddesi'nden Bayrampaşa Belediye hizmet binasının önüne kadar yürüyen özel bireyler; "Her insan potansiyel engellidir", "En büyük engel sevgisizliktir" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe katılan Mutlu, "engellilere engel olunmamasını" gerektiğni söyleyerek, "İlçemizdeki engelli yurttaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yürüyüşe Mutlu'nun yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, Belediye Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.