Bayrampaşa'da gasp girişimi sırasında şüpheliler gözaltına alındı

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Bayrampaşa'da gasp girişimi yaparken kendilerini engellemeye çalışanları darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta yürüyen bir kişi, 4 şüpheli tarafından gasbedilmeye çalışıldı. Kaçarak bir markete giren kişinin arkasından gelen şüphelileri, market sahibi ve buradaki bazı kişiler engellemeye çalıştı.

Yaşanan kavga sırasında market sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi darbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, zanlılar yakalandı.

Bu arada, şüphelilerin gasp girişimi ve yaşanan kavga marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin markete giren kişinin arkasından gelerek saldırmaları, durumu görenlerin araya girmeye çalışması ve yaşanan kavga yer alıyor.