Bayrampaşa'da Geri Dönüşüm Eğitimi Projesi

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapı kapı gezerek binlerce kişiye geri dönüşümün önemini anlattı.

Bayrampaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kocatepe Mahallesi'ndeki 8 bin 63 evin kapısını tek tek çalarak geri dönüşümün önemini anlattı. Vatandaşlara geri dönüşüm konulu broşürler dağıtan ve evsel atık torbaları veren ekipler, daha sonra biriktirilen atıkları toplayarak süreci devam ettirecek.

Geri dönüşüme uygun atıkların kaynağında ayrıştırılması ve toplanarak ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı proje ile gelecek kuşaklara daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor.