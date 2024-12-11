Bayrampaşa'da Geri Dönüşüm Eğitimi Projesi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Geri Dönüşüm Eğitimi Projesi

Bayrampaşa Belediyesi, Kocatepe Mahallesi'nde kapı kapı gezerek geri dönüşümün önemini anlattı. Ekipler, vatandaşlara broşürler dağıtarak geri dönüşüme uygun atıkları topladı.

11.12.2024 16:18
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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapı kapı gezerek binlerce kişiye geri dönüşümün önemini anlattı.

Bayrampaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kocatepe Mahallesi'ndeki 8 bin 63 evin kapısını tek tek çalarak geri dönüşümün önemini anlattı. Vatandaşlara geri dönüşüm konulu broşürler dağıtan ve evsel atık torbaları veren ekipler, daha sonra biriktirilen atıkları toplayarak süreci devam ettirecek.

Geri dönüşüme uygun atıkların kaynağında ayrıştırılması ve toplanarak ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı proje ile gelecek kuşaklara daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Bayrampaşa, Kocatepe, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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