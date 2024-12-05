Bayrampaşa'da Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Kaymakam Abdullah Çiftçi ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Mutlu, "Halkımızın huzuru, güvenliği ve rahatı için tüm kurumlarımızla uyum içinde birlikte çalışıyoruz" dedi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı Huzur Toplantısı düzenledi. Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen toplantıda ilçenin güvenliği için yıl boyunca yapılan çalışmalar ve alınan önlemler değerlendirildi. Bayrampaşa'nın güvenliğinin tüm yönleriyle masaya yatırıldığı toplantıya, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç, mahalle muhtarları ve siyasi partilerin ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

"Tüm kurumlarımızla uyum içinde birlikte çalışıyoruz"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "İlçemizin güvenliği noktasında emniyet birimlerimiz ile koordineli hareket ediyor; halkımızın huzuru, güvenliği ve rahatı için tüm kurumlarımızla uyum içinde birlikte çalışıyoruz" dedi.