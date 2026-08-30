Bayrampaşa'da Kafeye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kafeye yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeye dün gece saatlerinde silahla ateş açıldı.
Saldırıda, bu sırada kafede bulunan 3 müşteri yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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