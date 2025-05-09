Bayrampaşa'da Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırımları işgal eden unsurlara karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. Vatandaşların kamusal alanlardan rahatça faydalanabilmesi için sürdürülen denetimlerde, cadde ve sokakları işgal eden masa, sandalye, duba ve reklam panoları kaldırıldı.

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırımları işgal eden unsurlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, yapılan uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden işletmelere müdahale ederek, yaya geçişini engelleyen tüm unsurları bertaraf etti.

Bayrampaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kamusal alanların kişisel kullanımına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve şehir estetiği önceliğimizdir. Bu tür işgallere karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" denildi.