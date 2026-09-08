Bayrampaşa'da metruk binadan apartmanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 4 katlı metruk binada çıkan yangın, bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında metruk bina ve çatı hasar gördü, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Bayrampaşa'da metruk binada başlayıp bitişiğindeki apartmanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırım Mahallesi Uludağ Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Dumandan hafif etkilendiği belirlenen 1 kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangında metruk bina ile apartmanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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