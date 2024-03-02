Bayrampaşa'da Motosikletli Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Motosikletli Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı

Bayrampaşa'da motosikletli bir şüpheli, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı baba oğulun iş yerinin önüne gelerek çevreye ateş açtı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Baba ve oğul yaralanmazken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

02.03.2024 17:03  Güncelleme: 17:05
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Bayrampaşa'da motosikletli şüphelinin, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı baba oğulun iş yerinin önüne gelerek çevreye ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orta Mahalle Okutan Sokak'ta motosikletli bir kişi ile hafif ticari aracın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Olaydan bir süre sonra tartıştığı baba oğulun iş yerinin önüne gelen motosiklet sürücüsü, rastgele çevreye ateş açtıktan sonra kaçtı.

Olayda baba ve oğlu yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin, tartıştığı kişilerin iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açması yer aldı.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Motosikletli Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Motosikletli Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı - Son Dakika
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