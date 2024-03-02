Bayrampaşa'da motosikletli şüphelinin, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı baba oğulun iş yerinin önüne gelerek çevreye ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Orta Mahalle Okutan Sokak'ta motosikletli bir kişi ile hafif ticari aracın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.
Olaydan bir süre sonra tartıştığı baba oğulun iş yerinin önüne gelen motosiklet sürücüsü, rastgele çevreye ateş açtıktan sonra kaçtı.
Olayda baba ve oğlu yaralanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin, tartıştığı kişilerin iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da Motosikletli Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı - Son Dakika
Yousef ve Matilde Najmeddin çifti, 4 çocuğu ile birlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve bunu duyurmak amacıyla Fransa'dan yola çıktı. Eşek arabasıyla Bulgaristan'a kadar gelen aile, orada tanıştıkları Amedeo Giacomini ile bisikletle Kocaeli'ye kadar geldi. Filistin'e destek için yola çıkan grup, yıl sonunda Filistin'e varmayı planlıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Salihli'de; "Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarları koruyanlara karşı halkın, kentin çıkarlarını korumak için, kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart’a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız" dedi.
Esenyurt'ta bir cami minaresinde güçlendirme çalışması yapılırken vinç yardımıyla bağlanan halatın çıkması sonucu petek ve külah kısmı bir binaya çarparak zemine düştü. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ve havadan çekilen cami onarımı görüntüleri paylaşıldı. Yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, düşen kısımların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen panelde, AB'nin küresel dönüşümlere yanıt verebilme kabiliyeti ve değişen dünyanın koşullarına ayak uydurabilme olanakları ele alındı. Panelde, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, AB Dış İlişkiler Dairesi Direktörü Angelina Eichhorst, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ve eski İspanya Dışişleri Bakanı Ana Palacio konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, küresel sorunlara karşı ortak çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı ve AB'nin bu konuda harekete geçme hızının yavaş olduğu eleştirilerine yanıt verildi.
Aydın Ayaydın, Marmaris ve Fethiye koylarının balçık dolmuş halini gördüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bakanlıkların bölge için çalışma başlattığını ve iki gemi görevlendirildiğini söyledi. Gemiler, Marmaris ve Fethiye koylarında dip taraması yapacak ve elde edilecek bulgularla temizleme yöntemi belirlenecek. Ayaydın, Marmaris ve Fethiye körfezlerinin temizlenmesi için mücadele edeceğini belirtti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Salon: Ünye, Hakemler: Sema Kayıkçı, Gürhan Gül, Setler: 25-21, 25-21, 25-22, Süre: 79 dakika (23, 29, 27)
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, yerel yöneticiliğin ve belediyeciliğin içinden geldiğine değinerek, değişimi 6 ay içinde herkesin hissedeceğini ve göreceğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'ün seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Uşak'a geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?