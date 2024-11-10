BAYRAMPAŞA'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

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BAYRAMPAŞA'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 15 kişi yararlanırken 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.40 sıralarındaOruçreis Mahallesi Metris Bağlantı Yolu Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir- İstanbul seferini yapan 33 yolcunun bulunduğu 33 AVD 156 plakalı yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Otobüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.