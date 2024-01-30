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Bayrampaşa'da Otobüs Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntülerine Yansıdı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Otobüs Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntülerine Yansıdı

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana gelen kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki otobüsün çarpıştığı kaza sonucunda geri manevra yapan otobüste bulunan muavin hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otobüse seyir halindeki diğer otobüsün çarpması ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

Bayrampaşa\'da Otobüs Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntülerine Yansıdı
30.01.2024 - 16:33,
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Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 17 AEJ 934 plakalı otobüs perondan çıkmak üzere geri manevra yaptığı sırada otogar içerisinde Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan 34 FPV 991 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle geri manevra yapan otobüste bulunan muavin hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, otogarda meydana gelen kaza anı otobüsün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde geri manevra yapan otobüse otogar içinde seyir halindeki diğer otobüsün çarpması ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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