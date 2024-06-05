Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa\'da plastik hammadde imal eden işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da bulunan üç katlı bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

05.06.2024 07:51
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Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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