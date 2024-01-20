Bayrampaşa\'da silahla vurulan genç kız defnedildi

Bayrampaşa'da silahla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nazlı Elmas (19) defnedildi.

Altıntepsi Mahallesi'nde erkek arkadaşı Eliz K. tarafından 17 Ocak'ta uzi marka makineli silahla vurulan Nazlı Elmas, tedaviye alındığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elmas'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından buradan alınan cenaze, Altıntepsi Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen törene, Elmas'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Nazlı Elmas'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Beşyüzevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bayrampaşa'da 17 Ocak'ta Eliz K, uzi marka makineli silahla ateş ettiği kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı ağır yaralamış, genç kız hastanede tedavi altına alınmıştı. Polis ekiplerince evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirilen şüpheli, hastanenin çevresinde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eliz K, sevk edildiği adliyede tutuklanmış, ifadesinde 4 mermi isabet eden kız arkadaşını şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etmişti.