Bayrampaşa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Bayrampaşa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Çelik ile Ali Şen silahla vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan şüphelileri arıyor.