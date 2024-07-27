Bayrampaşa'da Şüpheli Bir Binanın Demir Kapısını Çaldı

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Bayrampaşa'da, çevreyi kontrol eden şüphelinin bir binanın demir kapısını yerinden söküp çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kartaltepe Mahallesi Şener Sokak'a gelen bir kişi çevreyi gezmeye başladı.

Çevrede kimsenin olmadığını anlayan kişi, sokaktaki bir binaya girdi.

Binanın demir kapısını yerinden söken şüpheli, olay yerinden yürüyerek hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.