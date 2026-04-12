Bayrampaşa\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

BAYRAMPAŞA'da trafikte makas atan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aynı istikamette seyreden kamyona, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kazada yaralanan 1'i çocuk 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Metris Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atarak ilerleyen 34 PGH 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette ilerleyen 34 EG 6704 plakalı kamyona, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyon, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçlarda sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i çocuk 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araç geçişi kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.