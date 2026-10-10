Bayrampaşa'da yolcu bulunmayan otobüste çıkan yangın söndürüldü, araçta hasar oluştu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da yolcu bulunmayan otobüste çıkan yangın söndürüldü, araçta hasar oluştu

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Bayrampaşa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçinde yolcu bulunmayan aracı durduran sürücünün 112'yi araması üzerine gelen itfaiye yangını söndürdü; araçta hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Hal Kavşağı'nda seyir halinde olan Caner A'nın idaresindeki İçerisinde yolcu bulunmayan 34 FT 5007 plakalı otobüste??????? henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüste hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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