BBC'den Gazze Belgeseline Yayın Engeli

Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan ve İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınlamaktan vazgeçtiği belgeselin baş yapımcısı Ben de Pear, Gazze'de yaşananları belgelemeye devam edeceklerini ve dördüncü bir belgesel hazırlayacaklarını ancak bu yeni çalışmanın "muhtemelen BBC için olmayacağını" belirtti.

BBC için "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeseli hazırlayan "Basement Films" adlı yapım şirketinin kurucusu ve eski Channel 4 Haberler Editörü de Pear, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

De Pear, belgesel hakkında ilk olarak BBC Panorama ile çalıştıklarını ancak kanalın 2 ay sonra projeyi bıraktığını aktararak, kendilerine açıklama olarak seçimleri konu alan 3 film hazırlamak zorunda olduklarının iletildiğini söyledi.

Ardından BBC Eye ile geçen yıl haziran ayından itibaren çalışmaya başladıklarını belirten de Pear, belgeselin Ocak 2025'te yayınlanmasını beklediklerini ancak yayın tarihinin sürekli ertelendiğini söyledi.

De Pear, "Nisan ve mayıs aylarından itibaren, belgeselin tamamını yayınlamayacakları çok belliydi. Bu durumdan memnun değildik. Biz de projeyi geri aldık. Channel 4 belgeseli satın aldı." dedi.

"Bir sonraki Gazze belgeseli muhtemelen BBC için olmayacak"

De Pear, son projeleriyle alakalı yaşanan tartışmalara rağmen Gazze üzerine çalışmalarının süreceğini belirterek, dördüncü bir belgesel hazırlayacaklarını ancak bu yapımın "muhtemelen BBC için olmayacağını" kaydetti.

Şimdiye kadar Gazze hakkında 3 belgesel yaptıklarını aktaran de Pear, "İlk belgeselimiz birçok ödüle layık görüldü. 'Israel's Reel Extermism' adlı ikinci belgeselimiz de Zeteo'da yayınlandı. Üçüncüsü de 'Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar.' Şimdi dördüncü belgesel üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

BBC'yi halen "güçlü şekilde savunduğunu" vurgulayan de Pear, İngiltere'de basın özgürlüğü için tüm koşulların mevcut olduğunu belirtti.

De Pear, "Ama neden tüm yayıncılar bu koşulları kullanmıyor, gerçekten bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Yapımcıya göre BBC'nin kararında siyasi baskı kaynaklı editoryal kaygı etkili oldu

BBC'nin belgeseli yayınlamama kararının arkasında siyasi baskının yol açtığı editoryal kaygıların yattığını vurgulayan de Pear, "Programı kurallara uygun şekilde tamamlamaya çalışırken BBC yetkililerinin sürekli İsrail lobisinin ne diyeceği konusunda endişelendiğine, içeriğin dengesini sürekli 'onlara fazla zarar vermeyecek' şekilde ayarlamaya çalıştığına şahit olduk." dedi.

De Pear, onlarca yıllık gazetecilik ve editörlük tecrübesini göz önünde bulundurarak İngiliz medyasında daha önce hiç böyle bir süreçle karşılaşmadığını belirtti.

BBC'nin Gazze haberleri konusundaki genel editoryal kaygısının çalışanları tarafından da dile getirildiğini hatırlatan de Pear, personelin BBC yönetimine mektup yazarak "İsrail yanlısı" yayın yapıldığını belirttiğini aktardı.

De Pear, "BBC, Gazze hakkında çok haber yaptı. Fakat haberlerin çoğunda yanlış bir denge yansıtıldı, sanki savaş birbirine denk güçler arasında yaşanıyormuş gibi gösterildi." değerlendirmesinde bulundu.

Haberlerin sosyal medyada görülen gerçekleri yansıtmadığının altını çizen de Pear, "Oldukça fazla çocuk ve sivil öldü. Bu simetrik bir savaş değil." dedi.

BBC'nin Gazze konusunda "aşırı savunmacı" yaklaşım benimsediğine işaret eden de Pear, "BBC bu konuda tamamen yönünü kaybetti." ifadesini kullandı.

BBC: Gazze'yi tarafsız şekilde aktarmaya kararlıyız

BBC sözcülerinden biri, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, Gazze içeriklerinin tarafsız olduğunu savundu.

Editoryal ekipler arasındaki istişarelerin yayıncılık sürecinin doğal parçası olduğu belirtilen açıklamada, içeriklere ilişkin personel geri bildirimlerinin dikkate alındığı ve bu değerlendirmeleri kurum içinde yapmanın en sağlıklı yol olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze ile ilgili içeriklerimize gelince, BBC çatışmayı tarafsız şekilde aktarmaya tamamen kararlıdır ve bölgeden güçlü yayınlar yapmıştır. (BBC) Son dakika gelişmeler, devam eden analizler ve soruşturmaların yanı sıra 'Life and Death in Gaza' ile 'Gaza 101' gibi ödüllü belgeseller de yayımladı." ifadesine yer verildi.

De Pear'ın Gazze'de doktorları konu alan belgeseline dair tartışmalara değinilen açıklamada, doktorların hikayesini BBC platformlarında anlatmanın yollarını bulmak için çaba harcandığı kaydedildi.

Açıklamada, belgeselin yayınlanmamasında filmde muhabir olarak görev yapan Ramita Navai'nin sosyal medya paylaşımlarının etkili olduğu belirtildi.

Navai'nin katıldığı bir programda İsrail'i "savaş suçları işleyen, etnik temizlik yapan ve Filistinlileri kitlesel şekilde öldüren haydut devlet" olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, "(Navai) Today programında bu ifadeleri kullandıktan sonra BBC'nin söz konusu materyali yayınlaması tarafsızlık ilkesini tehlikeye atacaktı." denildi.

BBC, belgeselin yayınını iptal etmişti

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle yayınını iptal ettiğini duyurmuştu.

BBC'nin belgeseli yayınlamayı reddetmesi üzerine Channel 4 kanalı belgeseli ekrana taşımıştı.

BBC, geçen şubatta, Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselini yayınladığı için de özür dilemişti.