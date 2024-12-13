BBP Başkanı Süleyman Acaruygun'un Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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BBP Başkanı Süleyman Acaruygun'un Cenazesi Defnedildi

BBP Başkanı Süleyman Acaruygun\'un Cenazesi Defnedildi

BBP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un cenazesi Karaman'da toprağa verildi.

13.12.2024 16:48
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Karaman'da, aracında ölü bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un (40) cenazesi defnedildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Acaruygun'un cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acaruygun'un cenazesi, Hamidiye Mahallesinde bulunan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, BBP İl Başkanı Mesut Soyfidan ile vatandaşlar katıldı.

Dün, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ekiplerine haber vermiş, yapılan incelemede Acaruygun'un öldüğü belirlenmişti. Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

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