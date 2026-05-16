BBP\'den Birlik Çağrısı

16.05.2026 20:21
BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, vatan ve huzur için birlik çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Söz konusu birliğimiz, vatanımız ve huzurumuz olursa evelallah birlikte, beraber altından çıkmayacağımız hiçbir iş yoktur." dedi.

Bulut, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen BBP Batman 12. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Allah'ın birliği ve Peygamberin risaleti dışındaki her şeyi tartışmaya açık olduklarını söyledi.

Irk ve inanca uyan bir anayasayı hep birlikte inşa edebileceklerini belirten Bulut, Washington ve Tel Aviv destekli ötekileştirme projelerine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

"Söz konusu birliğimiz, vatanımız ve huzurumuz olursa evelallah birlikte, beraber altından çıkmayacağımız hiçbir iş yoktur. Dolayısıyla komşuluğumuz önemlidir, akrabalığımız önemlidir ve hiç kimseye bozdurmayız. Devletimizin yaptığı iyi işlerin yanındayız. Ama bizi ayrıştıracak projelerin hepsinin de karşısındayız." diyen Bulut, şunları ifade etti:

"Çünkü biz bin yıllık tecrübeyle İslam ile şereflendikten sonra kardeşliğimizi Anadolu'nun mayasıyla öyle bir hamurlaştırmışız ki eşsiz bir kültür çıkartmışız ortaya. Eşsiz bu maya, Türk'ün İslam beldelerine hizmet etme mayası. Geçmişte yüz yıllar boyunca İslam beldelerine, mazlum coğrafyalara ve üç kıtaya bu millet hizmet etti. Bugün de bir ve beraber olursak tekrardan İslam ülkelerine, mazlum coğrafyalara, kan ve gözyaşının olduğu her coğrafyada beklenen bir milleti yeniden inşa edebilir ve bu milleti yönetecek muktedir iktidarı hep birlikte inşa edebiliriz."

Bulut, siyasi hareketlerinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu ve şu anki BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yapmaya çalıştığı şeyin toplumu refaha kavuşturarak başı dik ve karnı tok yetişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Adem Bağlamış yeniden seçildi.

Kongreye, BBP MKYK üyesi Recep Er, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

