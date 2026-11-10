BBP Genel Başkanı Destici, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde sosyal medya mesajıyla andı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde sosyal medya mesajıyla andı

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BBP Genel Başkanı Destici, Atatürk\'ü 88. yıl dönümünde sosyal medya mesajıyla andı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk'ü vefatının 88. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında saygı ve rahmetle yad etti. Destici, mesajında 'Ruhu şad olsun' ifadesine de yer verdi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılı nedeniyle andı. Destici, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şunları kaydetti:

"Ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA
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