BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
18.03.2026 13:47
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin onurunu, şerefini, namusunu, bağımsızlığını, kanının son damlasına kadar zamanının en güçlü düşmanlarına ve askeri güçlerine karşı nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösteren eşsiz bir destan olduğunu vurguladı.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son günlerinin idrak edildiği ramazanın millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Bugünün Türk Milleti için değerli, anlamlı ve kutlu bir gün olduğunu belirten Destici, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünün kutlandığını ifade etti.

Çanakkale Savaşı'nın, aziz Türk milletinin verdiği ilk mücadele ya da zafer olmadığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Çanakkale Zaferi bir milletin onurunu, şerefini, namusunu, bağımsızlığını, kanının son damlasına kadar zamanının en güçlü düşmanlarına ve askeri güçlerine karşı nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösteren eşsiz bir destandır. Çanakkale'nin kahramanları, umudun tükendiği yerde imanın, gücün bittiği yerde azmin, silahın sustuğu yerde ise yüreğin nasıl ayağa kalktığını tüm dünyaya göstermiş ve ispat etmiştir. Metrekareye binlerce merminin düştüğü, toprağın her karışının şehit kanlarıyla sulandığı o büyük mücadele, bir toplumun milletleştiği, bir milletin ise yeniden dirildiği tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bugün Çanakkale Zaferimizin 111'inci yıl dönümünü büyük bir gurur, derin bir minnet ve sarsılmaz bir inançla kutluyoruz."

Destici, vatanın korunması ve bayrağın ilelebet dalgalanması için verilen mücadelenin milletçe doğru idrak edilmesi ve bu şuurun gelecek nesillere aktarılmasının en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı.

İran'a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, bu sürecin yalnızca Türkiye'yi değil, tüm bölgesel dengeleri etkileyen ciddi dalgalanmalar ürettiğini söyledi.

Destici, Avrupa'nın, Rusya'ya yönelik güvenlik kaygılarının ve İsrail'in yayılmacı politikalar izlemesinin yeni gerilim hatları oluşturduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu tabloya Türkiye açısından baktığımızda, doğumuzda, güneyimizde ve kuzeyimizde yoğunlaşan jeopolitik risklerin arttığını çok açık bir şekilde görmekteyiz. Bu nedenle Kıbrıs, Ege ve Trakya hattının stratejik önemi her zamankinden kritik bir hale gelmiştir. Türkiye böylesine geniş bir risk haritası üzerinde hem oyun kurmak hem de askeri riskleri yönetmek gibi zorlu bir sorumluluğu üstlenmek durumundadır."

Bölgede ve dünyada, savaşların, ölümlerin, ekonomik krizlerin, açlığın, hastalığın gölgesinde bir ramazanın geride bırakıldığını ifade eden Destici, Müslüman Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

