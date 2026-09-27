BBP Genel Başkanı Destici, Denizli\'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti

(DENİZLİ) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu. Destici, esnafın talep ve beklentilerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

BBP'den yapılan açıklamada, Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Denizli'de esnafı ziyarete ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Denizli'de esnafımızı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Esnafımızla sohbet eden, talep ve beklentilerini dinleyen Genel Başkanımız, vatandaşlarımızla da bir araya gelerek hasbihal etti. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için Denizlili hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.