Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vefatının 78. yılında Medine Müdafii Ömer Fahreddin Paşa'yı andı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'in hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Medine-i Münevvere'nin, Ravza-i Mutahhara ve Hücre-i Saadet'in bulunduğu Mescid-i Nebevi'ye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Fahreddin Paşa'nın Medine'yi canı pahasına savunduğunu, imanı, sadakati ve cesaretiyle tarihe iz bıraktığını vurgulayan Destici, "Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.