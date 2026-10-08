BBP Genel Başkanı Destici, Halep Milletvekili İsa\'yı Türkmen heyetiyle ağırladı

BBP Genel Başkanı Destici, Halep Milletvekili İsa'yı Türkmen heyetiyle ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyeti genel merkezde ağırladı. BBP Genel Merkezi'nin sosyal medya açıklamasında nazik ziyaret için teşekkür edildi, Suriye Türkmeni kardeşlere selam iletildi.
(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Halep Milletvekili Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. BBP Genel Merkezi'nin sosyal medyasından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Halep Milletvekili Sayın Mehid İsa ve Suriye Türkmen Meclisi üyelerinden oluşan heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Nazik ziyaretleri için Sayın Mehid İsa ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, Suriye Türkmeni kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz."
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?