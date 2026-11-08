BBP Genel Başkanı Destici, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

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- "Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın olduğu kadar bütün Türk dünyasının da ortak sevinci, ortak gururudur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın olduğu kadar bütün Türk dünyasının da ortak sevinci, ortak gururudur." ifadesini kullandı.

Destici, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, 8 Kasım 2020'de Şuşa'da yükselen Azerbaycan bayrağının yalnızca bir şehrin kurtuluşunu değil, yıllarca süren bir hasretin sona erişini, bir milletin vatanına ve istiklaline sahip çıkma iradesini müjdelediğini belirtti.

"Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın olduğu kadar bütün Türk dünyasının da ortak sevinci, ortak gururudur." ifadesini kullanan Destici, o dönemde Azerbaycan'da yaşanan sevincin Türkiye'de de aynı şekilde hissedildiğini, iki kardeş milletin aynı heyecanı paylaştığını kaydetti.

Destici, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin günübirlik siyasi ilişkilerin çok ötesinde, tarihin derinliklerinden gelen bir gönül ve kader birliği olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim kardeşliğimiz, şartlara göre kurulmuş bir yakınlık değil, nesiller boyunca taşınmış tarihi bir emanettir. Büyük Birlik Partisi olarak, bu kardeşliğin korunmasını, güçlendirilmesini ve gelecek nesillere daha sağlam biçimde aktarılmasını milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu düşüncelerle Karabağ'ın istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyor, kardeş Azerbaycan halkının 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, yaşasın bir millet, iki devlet."

Kaynak: AA
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