BBP Genel Başkanı Destici, Melih Gökçek ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu

BBP Genel Başkanı Destici, Melih Gökçek ve ailesine taziye ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kardeşi Deniz Gökçek'i kaybeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret, BBP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kardeşi Deniz Gökçek'i kaybeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
BBP'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Mustafa Destici'nin, kardeşi Deniz Gökçek'i kaybeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesini ziyaret ettiği bildirildi.
Paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, kıymetli kardeşi Deniz Gökçek'i kaybeden önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'e ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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