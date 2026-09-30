BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu soruşturmasının aydınlatılacağına inanıyor - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu soruşturmasının aydınlatılacağına inanıyor

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BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmanın tüm şüpheleriyle aydınlatılacağına inandıklarını belirtti. Destici, fon soruşturmasında büyük sermaye gruplarının değil, masum ve yetim hakkının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmasıyla ilgili, "Meseleye bakışımız büyük sermaye gruplarının değil, kıt kanaat geçinerek geleceğini güvence altına almaya çalışan masum ve yetim hakkının gözetilmesidir." ifadelerini kullandı.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar bu konudaki kararlılıklarından vazgeçmeyeceklerini dile getiren Destici, "Adım adım ve sadece hukuk yoluyla mücadelemizi sürdürdük. Bugün Allah'a şükür ana soruşturma dosyasında önemli aşamalar katedildi. Biz bu sürecin sonunda bu meselenin tüm şüpheleriyle aydınlatılacağına, hakikatin ortaya çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, sürecin piyasa hareketlerinin ötesinde siyaset, sermaye ve kamusal güç arasındaki ilişkilere dair kamuoyunda soru işaretleri oluşmasına da neden olduğunu ifade etti.

"Meseleye bakışımız büyük sermaye gruplarının değil, kıt kanaat geçinerek geleceğini güvence altına almaya çalışan masum ve yetim hakkının gözetilmesidir." diyen Destici, vatandaşın devlete ve finansal sisteme duyduğu güvenin, kamu düzeninin ve sosyal barışın teminatı olacağını söyledi.

Destici, Anayasa Mahkemesinin, süresiz nafaka düzenlemesini iptaline ilişkin, "Özellikle kısa dönemli evliliklerde süresiz nafaka uygulamasını bir hakkaniyetsizlik olarak görüyoruz. Evlilik süresine göre nafaka sürelerinin de yeniden kanunla tespit edilmesini doğru bulduğumuzu dile getiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumartesi günü partisinin Genel İstişare Toplantısı'nı yapacaklarını belirten Destici, toplantıda Türkiye gündemini ele alarak partisinin seçime kadarki yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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