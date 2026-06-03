BBP lideri Destici'nin ağabeyi vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP lideri Destici'nin ağabeyi vefat etti

BBP lideri Destici\'nin ağabeyi vefat etti
03.06.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, hastalığı nedeniyle tedavi gören ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti. Cenaze yarın Eskişehir'de toprağa verilecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören ağabeyi Halil Nural Destici vefat etti.

BBP lideri Destici'nin ağabeyi vefat etti

YARIN ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."

BBP lideri Destici'nin ağabeyi vefat etti

Açıklamada, Halil Nural Destici'nin cenazesinin, yarın Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehir, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP lideri Destici'nin ağabeyi vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Mehmet’in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik 18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Mourinho’dan Arda Güler’e kötü haber Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

09:35
Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor İşte yapılan teklif
Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor! İşte yapılan teklif
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
08:59
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun MYK’sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
08:35
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir
08:15
Bitcoin’de 4 ayın en sert günlük düşüşü Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 10:11:39. #.0.5#
SON DAKİKA: BBP lideri Destici'nin ağabeyi vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.