BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğini vurguladı. Destici, Kurtuluş Savaşı'nın gelecek nesillere ve dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere örnek teşkil ettiğini belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman evlatları şükranla anıldığını ifade etti.

30.08.2024 14:48
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "30 Ağustos 1922'de, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, esir edilemeyeceğimizi, vatanımızı teslim etmeyeceğimizi, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik." ifadesini kullandı.

Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayan Destici, Büyük Taarruz'un ardından, dünyanın en büyük askeri, siyasi ve ekonomik güçlerine karşı verilen savaşın 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandırılarak son işgal kuvvetlerinin de temizlendiğini belirtti.

Destici, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, esir edilemeyeceğimizi, vatanımızı teslim etmeyeceğimizi, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik ve tarihe not düştük. Sonrasında yıkılmış bir imparatorluğun enkazının üzerinde, 29 Ekim 1923'te, tarihin son büyük, bağımsız Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk."

Kurtuluş Savaşı'nın bu yönleriyle gelecek nesillere ve dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere örnek teşkil ettiğini vurgulayan Destici, 30 Ağustos 1922'nin 102'nci yılında, başta Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan, ay yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamayı sağlayan milletin kahraman evlatlarını şükranla ve saygıyla yad ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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