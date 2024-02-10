BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin eski Aydın İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir'in ailesini ziyaret etti. Destici, aileye başsağlığı dileyerek dua okudu. Ziyarete AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, BBP Teşkilat Başkan Yardımcısı Rıdvan Eşin ve partililer de katıldı.

10.02.2024 17:11
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden partisinin eski Aydın İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, Bozdemir'in Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti. Burada aileye başsağlığı dileyen Destici, dua okudu.

Bozdemir'i 30 yılı aşkın süredir tanıdığını belirten Destici, kendisinin iyi bir insan, yaşadığı şehre ve ülkesine sahip çıkan bir isim olduğunu söyledi.

Destici, "Bozdemir, hoşgörülüydü, sabırlıydı, ahlaklıydı. İyi bir Müslümandı, iyi bir mümindi, iyi bir dava adamıydı. Onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah onu orada sevdikleriyle birlikte kılsın." dedi.

Ziyarette AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, BBP Teşkilat Başkan Yardımcısı Rıdvan Eşin ve partililer de yer aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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