BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Batman\'da açıklama yaptı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Burada yaşayan vatandaşlarımız huzur, birlik ve beraberlik istiyor. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde bunu temin edecektir. Bugüne kadar bunu bozmaya çalışanlara nasıl fırsat verilmemişse bundan sonra da verilmeyecektir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Destici, Valiliği ziyaret etti.

Vali Ekrem Canalp ile görüşen Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin en önemli şehirlerinden biri olan Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Canalp'i sunduğu hizmetlerden dolayı tebrik eden Destici, Batman'ın ülke için önemine değindi.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batman hem birlikte yaşama kültürünü ortaya koyduğumuz önemli bir şehrimiz hem de Türkiye ekonomisine güçlü bir şekilde özellikle petrol ve diğer sair madenlerle katkı sağlayan bir şehrimiz. Ama bizim için bu gelirden daha önemlisi burada yaşayan binlerce kardeşimizin, insanımızın mutluluğu, huzuru, refahı. Bunun için siyaset yapıyoruz. Valilerimiz, kaymakamlarımız, askerimiz, polisimiz bunun için görev yapıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız huzur, birlik ve beraberlik istiyor. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde bunu temin edecektir. Bugüne kadar bunu bozmaya çalışanlara nasıl fırsat verilmemişse bundan sonra da verilmeyecektir."

Bugün Batman'da, yarın da Şırnak'ta temaslarda bulunacaklarını dile getiren Destici, Gabar Dağı bölgesindeki petrol üretim istasyonlarını da ziyaret edeceklerini belirtti.

Destici, "Gabar'da yüksek rezervli petrol bulundu ve şu anda üretime başlandı. Burada emeği ve katkısı olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Destici, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile görüştü.

Destici'ye ziyaretlerinde, BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Emin Serin ve Şafak Çomaklı, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP MKYK üyeleri Recep Er ve Kemal Üçüncü de eşlik etti.