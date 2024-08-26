BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Malazgirt Zaferi'ni Kutladı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Malazgirt Zaferi, inancın, kararlılığın ve aklın, doğru zaman ve doğru yerde kaderin tecellisi şeklinde hayatiyet bulduğu zaman, ne büyük olağanüstü başarılar getirdiğinin tarihimizdeki en önemli örneklerindendir." ifadesini kullandı.

Destici, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Malazgirt Zaferi'nin yalnız Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de bir "dönüm noktası" olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin geleceğe de en çok tesirde bulunan zaferlerden biri olduğunu vurgulayan Destici, "Öyle ki bu zafer, sonuçları itibarıyla kısa bir süre içerisinde, Türkleri İran sınırından Marmara kıyılarına ve İstanbul önlerine getiren bir zaferdir. Malazgirt Zaferi, inancın, kararlılığın ve aklın, doğru zaman ve doğru yerde kaderin tecellisi şeklinde hayatiyet bulduğu zaman, ne büyük olağanüstü başarılar getirdiğinin tarihimizdeki en önemli örneklerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Türk milletinin, büyük bir güç olarak dünyaya açılmasını sağlayan bu büyük zaferin, beraberinde İslam dünyasındaki bölünmüşlükleri de ortadan kaldırdığını ve milletin, İslam'ın bayraktarlığını yapma misyonunu başlattığını aktardı.

"Milletimizin mayası, tarihi ve kültürel dokusu sağlamdır"

Büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın kahraman askerleriyle beyaz kefene sarılarak kazandığı bu büyük zaferin Türk İslam medeniyetinin insanlığa hediye edilmesi sonucunu doğurduğunu vurgulayan Destici, "Bin yıldır bu toprakları vatan edinen büyük Türk Milleti, bir kısım şer odaklar tarafından fitne ve kirli oyunlar marifetiyle özünden uzaklaştırılmaya, parçalanıp zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Bin yıllık terkibimiz ayrıştırılmaya, birbiriyle düşman edilmeye çalışılsa da; milletimizin mayası, tarihi ve kültürel dokusu sağlamdır." ifadesini kullandı.

"Kirli odaklar, ister sahada olsun ister masa başında, amaçlarına ulaşamayacaktır"

Bu kirli oyunların uzun yıllardır sahnelendiğini fakat her seferinde milletin "sağduyu" duvarına tosladığını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Bugün bölücü terör unsurları ve her türlü dış müdahaleye açık kirli odaklar, ister sahada olsun ister masa başında, amaçlarına ulaşamayacaktır.

Anadolu topraklarında 'kurucu irade' Türk'e ve Türklere dair ne varsa yadırgayan düşmanlarımıza inat; aziz milletimiz bu topraklarda bin yıldır olduğu gibi, hep birlikte barış, esenlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edecektir. Bu irade, bu şuur, bu kararlılık aziz milletimizin tarihi ve kültürel dokusunda mevcuttur. Bu duygu ve düşünceler içinde millet olarak gurur ve mutlulukla andığımız Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutluyorum."