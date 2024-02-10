BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'e taziye telefonu

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, babası vefat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Önceki gün hayatını kaybeden vefat eden BBP Aydın İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir'in ailesine taziye ziyareti ve partililerle yapacağı toplantı için İzmir'e gelen Destici'yi, havalimanında BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MKYK üyesi Rıdvan Eşin ve çok sayıda Büyük Birlik Partisi ve AK Parti mensubu karşıladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda telefonla arayan Destici taziyelerini bildirdi. Destici, Başımız Sağ olsun. Fikret amcanın vefatına üzüldük. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere uzun ömürler versin. Sizler devletimize ve milletimize lazımsınız diyerek taziyelerini iletti.

Destici Güler'e, ayrıca, kendisi karşılamaya gelen BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MKYK üyesi Rıdvan Eşin ve partililerin başsağlığı ve selamlarını iletti.