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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Hayatımızı bu gerçeğe göre şekillendirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Marmara depreminin 25'inci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Destici, "17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde 20 bine yakın insanımızı kaybettik. Yine yaklaşık 16 milyon insan, depremden farklı şekillerde ve düzeylerde etkilendi. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Hayatımızı bu gerçeğe göre şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Marmara Depremi sonrasında, ülkemizde, yapı güvenliğinden şehirlerin planlanmasına, afet yönetiminden afet öncesi alınacak tedbirlere, devrim denilebilecek yenilikler yapıldı. Buna rağmen, her yaşanan örnekte, depremler başta olmak üzere, karşılaşma riskini taşıdığımız afetlere karşı çok fazla eksiğimiz bulunduğunu, kat etmemiz gereken çok fazla mesafe olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'MARMARA DEPREMİ MİLLETİMİZ İÇİN TAMİRİ ZOR YARALAR AÇACAKTIR'

Destici, planlama ilkelerinden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle kentsel dönüşümde acil ve hızlı adımlar atmalı, mevcut durumu ve yapılması gerekenleri bütün detaylarıyla halkımızla paylaşmalıyız. Marmara'da, uzmanlar tarafından sıklıkla telaffuz edilen ve hazırlıksız yakalanacağımız yüksek şiddetteki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için tamiri çok zor yaralar açacaktır. Bu ölçekte bir yıkım, terörle, dış tehdit ve baskılarla mücadele eden ülkemiz için başta güvenlik olmak üzere çok farklı konularda zaaflara yol açabilecektir. Bu nedenle, ciddiyetle, deprem öncesi ve sonrasına dönük planlamalarımızı yapmak zorundayız. Milletimizin benzer felaketleri ve acıları tekrar yaşamaması temennisiyle, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 25'inci yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum."