BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ülkemiz deprem kuşağında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ülkemiz deprem kuşağında

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Marmara depreminin 25'inci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaparak, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını ve hayatımızı bu gerçeğe göre şekillendirmemiz gerektiğini belirtti.

17.08.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Hayatımızı bu gerçeğe göre şekillendirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Marmara depreminin 25'inci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Destici, "17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde 20 bine yakın insanımızı kaybettik. Yine yaklaşık 16 milyon insan, depremden farklı şekillerde ve düzeylerde etkilendi. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Hayatımızı bu gerçeğe göre şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Marmara Depremi sonrasında, ülkemizde, yapı güvenliğinden şehirlerin planlanmasına, afet yönetiminden afet öncesi alınacak tedbirlere, devrim denilebilecek yenilikler yapıldı. Buna rağmen, her yaşanan örnekte, depremler başta olmak üzere, karşılaşma riskini taşıdığımız afetlere karşı çok fazla eksiğimiz bulunduğunu, kat etmemiz gereken çok fazla mesafe olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'MARMARA DEPREMİ MİLLETİMİZ İÇİN TAMİRİ ZOR YARALAR AÇACAKTIR'

Destici, planlama ilkelerinden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle kentsel dönüşümde acil ve hızlı adımlar atmalı, mevcut durumu ve yapılması gerekenleri bütün detaylarıyla halkımızla paylaşmalıyız. Marmara'da, uzmanlar tarafından sıklıkla telaffuz edilen ve hazırlıksız yakalanacağımız yüksek şiddetteki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için tamiri çok zor yaralar açacaktır. Bu ölçekte bir yıkım, terörle, dış tehdit ve baskılarla mücadele eden ülkemiz için başta güvenlik olmak üzere çok farklı konularda zaaflara yol açabilecektir. Bu nedenle, ciddiyetle, deprem öncesi ve sonrasına dönük planlamalarımızı yapmak zorundayız. Milletimizin benzer felaketleri ve acıları tekrar yaşamaması temennisiyle, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 25'inci yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ülkemiz deprem kuşağında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:19 Artvin’de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti Artvin'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 13:57:04. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ülkemiz deprem kuşağında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement