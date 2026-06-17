BBP'den Yazıcıoğlu soruşturmasında umut

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin sürecin, bütün şüpheler aydınlatılarak, olay ortaya çıkarılarak, kastı ve kusuru olanlar mahkeme önünde hesap vererek sonuçlanmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Destici, bir otelde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesindeki basın toplantısında, 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen kurul üyelerine başarılar diledi.

İslam aleminin hicri yeni yılını ve Muharrem ayını tebrik eden Destici, yeni yılın huzur, barış ve bereket getirmesini temenni etti.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle anan Destici, Demirel'in Türk siyasetine uzun yıllar hizmet eden önemli bir devlet adamı olduğunu hatırlattı.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmesine ilişkin sürece değinen Destici, kazanın yaşandığı günden bu yana yürüttükleri hukuki süreci anlattı.

Dosyada yeni bir sürece girildiğini, bu gelişmenin kendilerini umutlandırdığını belirten Destici, "Bu sürecin, bütün şüpheler aydınlatılarak, olay ortaya çıkarılarak, kastı ve kusuru olanlar mahkeme önünde hesap vererek sonuçlanmasını ümit ediyoruz, bekliyoruz. Bu kararlılığı gösteren başta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek olmak üzere emeği geçen tüm yetkililerimize de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sokakta, caddede, başıboş köpek olmaz"

Ülkenin gündem maddelerinden birinin de erken seçim tartışmaları olduğunu dile getiren Destici, erken seçimin hükümetin, Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yer almadığını söyledi.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini başarılı şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi noktasında önünü ya Anayasa değişikliğiyle ya da Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklamadan önce alacağı bir kararla açacağına inanıyoruz. Bu da 2027 sonbaharıyla 2028 ilk baharının ilk ayları arasında olur." dedi.

Sokak köpekleriyle ilgili konuya da değinen Destici, "Biz, bu konuda tam Atatürk gibi düşünüyoruz. 1934 Kanunnamesi neyse onu savunuyoruz, netiz. Atatürkçülere de bu konuda Atatürk gibi düşünmesini tavsiye ediyoruz. Sokakta, caddede, başıboş köpek olmaz. Bununla ilgili kanun çıktı. Güya en aydınlıkçı olduğunu söyleyen CHP buna karşı çıktı ve belediyelerine 'bunu uygulamamasını' söyledi. Bizim belediyelerimiz bu anlamda üstüne düşen görevi yaptı, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.