BBP Liderinden Deprem Mesajı

10.08.2025 23:19
Mustafa Destici, Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başta Sındırgı, çevresinde ve Balıkesir'de yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Destici, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hak, ülkemizi ve milletimizi her türlü şerden, kötülükten özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden muhafaza eylesin. Ülkemiz maalesef son yıllarda depremde, yangınlarda, sel afetlerinde büyük kayıplar yaşadı. Cenab-ı Hak bizlere böyle kötü günler göstermesin.

Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere AFAD'ımız, Kızılay'ımız, bütün kurumlarımız şu anda deprem bölgesine adeta akın ediyor ve görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Önce tespitler yapılacak daha sonra zararlar belirlenecek ve bunlar karşılanacak. Şu ana kadar bize gelen haber, herhangi bir can kaybının ya da hayati tehlikesi olan yaralanmanın olmadığı şeklinde. İnşallah, bir can kaybı yaşamayız."

Kaynak: AA

