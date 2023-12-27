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BBP, Tuncer Bakırhan ve Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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BBP, Tuncer Bakırhan ve Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

BBP, Tuncer Bakırhan ve Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusunda bulundu
27.12.2023 - 15:24,
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Büyük Birlik Partisi (BBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, partisinin milli meselelerdeki duruşunun belli olduğunu, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan DEM Parti'nin siyasetini meşru bulmadıklarını söyledi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Mehmetçiğin acısı tazeyken Bakırhan ve Beştaş'ın açıklamalarının toplumu kışkırtmaya yönelik olduğunu ifade eden Ayan, Bakırhan ve Beştaş hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Ayan, açıklamanın ardından partisi adına hazırlanmış suç duyurusu dilekçesini başsavcılığa sundu.

Kaynak: AA
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