BDT, Ermenistan Seçimlerini İhlalsiz Değerlendirdi - Son Dakika
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BDT, Ermenistan Seçimlerini İhlalsiz Değerlendirdi

08.06.2026 11:55
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BDT Gözlem Misyonu, Ermenistan'daki seçimlerin yasalara uygun yapıldığını ve ihlal tespit edilmediğini açıkladı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Gözlem Misyonu, Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde oy verme işleminin Seçim Kanunu'nun gereklerine uygun gerçekleştirildiğini, "seçim sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir ihlalin tespit edilmediğini" açıkladı.

BDT Gözlem Misyonundan Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, oy verme işleminin Seçim Kanunu'nun gereklerine uygun gerçekleştirildiği ve teknik ekipmanın genel olarak sorunsuz çalıştığı bildirildi.

Oy verme merkezlerinin büyük çoğunluğunda video gözetiminin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, oy sayım işleminin seçim mevzuatının gereklerine uygun yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözlemciler tarafından kaydedilen bazı eksiklikler teknik nitelikte olup sandık komisyonları tarafından derhal düzeltilmiştir. Misyon, seçim sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir ihlal tespit etmemiştir. BDT Gözlem Misyonu, 7 Haziran 2026'da Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisine yapılan seçimlerin, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası ve Seçim Kanunu'na uygun, çok partili, açık ve rekabetçi bir şekilde yapıldığı sonucuna varmıştır."

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin, 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Sivil Sözleşme Partisinin, oyların yüzde 49,81'ini aldığı bildirilmişti.

Oyların yüzde 23,29'unu iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu, yüzde 9,94'ünü eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı, yüzde 4'ünü Müreffeh Ermenistan Partisinin elde ettiği belirtilmişti.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ermenistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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