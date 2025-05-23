Bebeğin Ölümü: Anne ve Baba 25 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Bebeğin Ölümü: Anne ve Baba 25 Yıl Hapis Cezası Aldı

Bebeğin Ölümü: Anne ve Baba 25 Yıl Hapis Cezası Aldı
23.05.2025 11:09
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Adana'da 2 aylık Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı.

ADANA'da 2 aylık Mehtap bebeğin evinde ölü bulunması ile ilgili açılan davada anne Ayşegül Talay (31) ile baba Suat Talay'a (43) 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay, 27 Mart 2023'te itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini ağzı bağlı siyah poşetin içerisinde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay'ı gözaltına aldı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu belirttiği ifadesinde, "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" diyen Ayşegül Talay ile bebeklerine şiddet uygulamadıklarını öne süren baba Suat Talay tutuklandı.

CEZAİ EHLİYETLERİ TAM ÇIKTI

Sanıklar Suat ile Ayşegül Talay hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan açılan davanın duruşmasına devam edildi. Mahkeme başkanı, sanıkların akıl sağlıklarıyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiği ve ikisinin de cezai ehliyetlerinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi. Savcı, sanıkların belirtilen suçtan cezalandırılıp, tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, tahliyelerini istedi.

'CANIM YANIYOR'

Son savunmaları sorulan sanıklardan Suat Talay, çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını, bu yüzden mağdur olduklarını belirterek, "Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum" dedi. Ayşegül Talay da eski savunmalarını tekrarlayarak, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül ile Suat Talay hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezası verip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

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