Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadın, Panelvanın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yol kenarında bebek arabasındaki bebeği ile yürüyen kadın, hızla gelerek üzerine savrulan panelvanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İlçeye bağlı İsabey Mahallesinde meydana gelen kazada, hızla geldiği görülen panelvan araç, bu sırada yol kenarında bebek arabasındaki bebeğiyle yürüyen kadının üzerine doğru savruldu.

Kadın son anda hamle yaparak hem bebeğini hem kendini kurtarırken, savrulmaya devam eden panelvan karşı yönden gelen hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazayı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.