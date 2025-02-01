Bebek Ölümlerine Çete Soruşturması

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TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin, "Bu çete, devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar etmiştir. Bir daha böylesi bir durumun yaşanmaması için gerek kanuni gerekse idari olarak her türlü düzenlemenin yapılması elzemdir." dedi.

Şan ve komisyon üyeleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Anadolu Ambulans Başhekimliğini ziyaret etti. Komisyon üyeleri, burada yetkililerden 112 Çağrı ve Komuta Merkezinin çalışma sistemiyle ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Şan, son dönemde bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını söyledi.

Konunun tüm boyutlarını ayrıntılı şekilde ele almak, gereken tedbirleri belirlemek ve benzeri olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla TBMM'de tüm siyasi parti gruplarının önergeleriyle araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Şan, "Komisyonumuz 20.11.2024 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamış, şu ana kadar yapılan toplantılarda konunun ve genel işleyişin anlaşılması için ilgili makamlardan bilgi almıştır." dedi.

Şan, bu kapsamda ilk olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün dinlendiğini anlattı.

Kurum yetkililerince, yoğun bakımların sınıflandırılması ve planlanması, yoğun bakıma ilişkin mevzuat düzenlemeleri, özel hastanelerin planlanması, ruhsatlandırılması ve faaliyetine ilişkin süreçler, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, acil sağlık hizmetlerinin sevk işleyiş sistemi, yenidoğan sevk sayıları, CİMER'e yapılan şikayet başvurusu üzerine başlatılan idari süreç ve denetimler, emniyete ihbar ve teknik takip süreci, müfettiş inceleme süreci ve raporu hakkında detaylı bilgi verildiğini vurgulayan Şan, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) sağlık hizmetlerinin finansmanın sağlanması, sağlık sigortası kapsamı ve özel sağlık kuruluşlarının bu kapsamda sundukları hizmetlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarının sunduğu bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik alınması gereken tedbirler ve öneriler hakkında ayrıntılı bilgi edinildiğini aktardı.

"Komisyon olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Şan, ardından Türk Tabipleri Birliği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve Özel Hastaneler Platformu Derneğini dinleyerek, komisyonun araştırması kapsamına giren konularda yapmış oldukları çalışmaları ve önerileri hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.

Yine komisyonun son toplantısında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile Klinik Yoğun Bakım Derneğinin dinlendiğini vurgulayan Şan, "Bundan sonraki toplantılarda da tüm siyasi parti gruplarının önerileri doğrultusunda sağlık sistemimizin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla konuyla ilgili kamu kurumları, STK'lar ve akademisyenler dinlenilmeye devam edilecektir. Aynı zamanda komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına katkı sağlamak üzere bilim insanları, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sayıştay ve SGK başta olmak üzere farklı kurumlardan uzman ekip görevlendirilmiş olup, yapılan çalışmalar neticesinde komisyonumuz raporunu tamamlayacaktır." diye konuştu.

"Ortada maalesef para hırsıyla masum bebeklerimizin canına kasteden, insanlığını kaybetmiş bir suç örgütü vardır." diyen Şan, "Bu çete, devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar etmiştir. Bir daha böylesi bir durumun yaşanmaması için gerek kanuni gerekse idari olarak her türlü düzenlemenin yapılması elzemdir. Bu ağır insanlık suçu karşısında herkesin gerekli hassasiyeti gösterdiğine dair şüpheniz olmasın. Bildiğiniz üzere devam eden bir yargı sürecindeyiz. Tüm kurumlarımızla beraber bu sürecin en yakın takipçisiyiz. Bu meselede kimin sorumluluğu varsa mutlaka yargı önünde hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

Şan, bir yargı merci olmayan araştırma komisyonunun, denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi için öneriler sunmayı, gerekli yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçmesine vesile olmayı amaçladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: :

"Bu nedenle, araştırma komisyonu olarak yerinde inceleme yapmak maksadıyla komisyon üyelerimizle iki günlük İstanbul ziyareti planladık. Bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ve 112 Çağrı ve Komuta Merkezini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk. Yarın da mağdur ailelerimizle görüşüp kendilerini dinleyeceğiz. Buradan bebeklerini kaybeden ailelerimize başsağlığı diliyorum. Bu ailelerimizin yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybeden bebeklerimize rahmet, ailelerine sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Komisyonumuz ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını titizlikle sürdürecektir. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak rapor, sağlık sistemimizdeki varsa aksaklıkları gidermek için öneriler sunmak ve benzer vakaların tekrar yaşanmasını önlemek için çözümler üretmede önemli bir adım olacaktır. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla konunun üzerine gitmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığımız iki gün önce özel hastaneler ile ilgili yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Bizler de komisyon olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Ziyarete İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ile müdürlük yetkilileri de katıldı.