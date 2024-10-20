Bebek Ölümünde İhmal İddiası Reddedildi - Son Dakika
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Bebek Ölümünde İhmal İddiası Reddedildi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, bebek ölümündeki ihmal iddialarını yalanladı, kovuşturmaya yer yok.

20.10.2024 21:16
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??????? Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 6 yıl önce yaşamını yitiren bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin, "Bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır." açıklaması yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ulusal basında çıkan 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlığıyla yapılan haber yanıltıcı ve asılsız niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımda geçen iddialar ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yürütülen bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA

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