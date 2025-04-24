Bebekler İçin İyi Ki Varsınız

(İSTANBUL) - Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çekilmiş bir video ile "Deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanlığın'nın sosyal medya hesabından, deprem enasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çekilmiş bir video paylaşıldı.

Deprem sırasında kuvözdeki bebekleri korumaya çalışan hemşirelerin videosunun yer aldığı paylaşımda, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.