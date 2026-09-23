Becirovic BM'de Sırbistan'ın Mladic'i yüceltmesini eleştirdi - Son Dakika
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Becirovic BM'de Sırbistan'ın Mladic'i yüceltmesini eleştirdi

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, BM 81. Genel Kurulu'nda dünyanın Ukrayna'ya yönelik saldırıya ve Gazze'de işlenen soykırıma gereken tepkiyi vermediğini söyledi. Becirovic, Sırbistan'ın hüküm giymiş savaş suçlusu Mladic'i yüceltmesini eleştirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, adaletsizlik karşısında sessiz kalmamaları gerektiğini belirterek, " Dünya, Bosna Hersek'e yönelik saldırı sırasında olduğu gibi Ukrayna'ya yönelik saldırıya ve Gazze'de Filistinlilere karşı işlenen soykırıma da gereken tepkiyi vermedi." dedi.

Becirovic, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in ağır sınavlardan geçtiğini aktaran Becirovic, halkının tüm yaşadıklarına rağmen geleceğe giden yoldan sapmadığını söyledi.

Ülkesinin 1992-1995'te saldırıya, Boşnaklara yönelik soykırıma, insanlığa karşı suçlara maruz kaldığını vurgulayan Becirovic, "Ne yazık ki hala Bosna Hersek toprakları üzerinden 'büyük devlet' projelerini hayata geçirmek isteyenler bulunmaktadır. Daha önce ülkemize askeri yöntemlerle saldırdılar, bugün ise bunu siyasi, diplomatik ve diğer yöntemlerle yapıyorlar." diye konuştu.

Becirovic, BM'nin en yüksek yargı organlarının Boşnaklara karşı soykırım işlendiğini ve Bosna Hersek'in bölünmek istendiğini tespit ettiğini kaydetti.

Adaletsizlik, güvensizlik ve hoşgörüsüzlükle kuşatılmış bir dünyada yaşadıklarını dile getiren Becirovic, şöyle devam etti:

"Otoriter popülizmin güçlenmesi, Ukrayna'ya yönelik saldırı, Gazze'de yaşanan acılar, Körfez bölgesindeki savaş, Sudan'daki vahim durum ve diğer çatışma noktaları, insanlığı büyük bir belirsizlik ve korkunun hakim olduğu derin bir krize sürüklemiştir. Adaletsizlik karşısında sessiz kalmamalıyız. Dünya, Bosna Hersek'e yönelik saldırı sırasında olduğu gibi Ukrayna'ya yönelik saldırıya ve Gazze'de Filistinlilere karşı işlenen soykırıma da gereken tepkiyi vermedi."

"Canavar Ratko Mladic bir kahraman değil, hüküm giymiş bir savaş suçlusudur"

İnsanlığın geleceğinin, şiddet ve insan hakları ihlallerine dayalı politikalarda olmadığını aktaran Becirovic, diyalogla barış kültürünü inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Becirovic, Bosna Hersek'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da soykırım işlenen tek ülke olduğunu hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Sırbistan yönetiminin hüküm giymiş savaş suçlusu Ratko Mladic'i yüceltmesi özellikle tehlikelidir. Canavar Ratko Mladic bir kahraman değil, hüküm giymiş bir savaş suçlusudur. Bu savaş suçlusunun kurumsal düzeyde yüceltilmesi, medeniyet karşıtı ve kabul edilemez bir eylemdir. Bu, Sırbistan devlet yönetiminin kendisini Avrupa tarihinin en acımasız kasaplarından biriyle özdeşleştirmesi anlamına gelmektedir. Bu durum, Sırbistan'ın saldırıya ve soykırıma yol açan ideoloji ve politikalardan vazgeçmediğinin göstergesidir."

Becirovic, uluslararası aktörlere hüküm giymiş savaş suçlularını kurumsal düzeyde yüceltenlere karşı somut tedbirler alma çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA
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